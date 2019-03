Snapchat lançará plataforma de jogos no próximo mês, diz site

A Snap, dona do aplicativo Snapchat, planeja anunciar sua plataforma de jogos para desenvolvedores no próximo mês, informou o serviço de notícias online Cheddar, citando uma pessoa a par do assunto.

As ações da empresa subiram quase 3 por cento no pré-mercado.

A plataforma, de codinome “Project Cognac”, contará com uma porção de jogos de desenvolvedores externos projetados para funcionar especificamente no aplicativo Snapchat, de acordo com o artigo.

A nova iniciativa de games será revelada no primeiro encontro do Snap para parceiros de conteúdo e desenvolvedores em Los Angeles, no dia 4 de abril, e iniciativas de vídeo como mais programas originais também serão anunciadas, acrescentou o artigo.

O site de notícias de tecnologia The Information reportou que o Snap estava trabalhando em uma plataforma de jogos em junho de 2018.

A Snap recusou-se a comentar a informação veiculada pelo Cheddar