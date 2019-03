Alguns signos do zodíaco não só atraem o flerte, mas também possuem um outro tipo de percepção e maneira de lidar com este tipo de situação – que pode ser um grande problema para muitos parceiros.

Confira os signos que flertam com outros mesmo quando estão em um relacionamento sério:

Leão

Sua personalidade carismática pode chamar a atenção, mas este signo também enxerga o flerte como uma forma de acariciar o próprio ego. Por isso, o leonino pode acabar flertando mesmo se já está em um relacionamento sério e acredite; ele não sentirá nenhum remorso por isso.

Virgem

Além de a sua inteligência atrair admiradores, o virginiano incorpora a sedução na sua linguagem corporal e este é o primeiro passo do flerte. Este signo costuma enviar mensagens confusas ao outro e de certa forma corresponde a paquera de uma maneira misteriosa – mas que também não nega totalmente a aproximação.

Libra

Não poderíamos esperar menos de um signo regido por Vênus, o planeta do amor. Seu charme e carisma acabam abrindo espaço para a paquera – algo que este signo leva com diversão, mesmo se está em um relacionamento sério. O flerte para ele e algo praticamente natural e dificilmente será encarado como algo desconfortável.

Sagitário

O sagitariano ama a aventura e seu estilo divertido encaixa muito bem com os flertes despretensiosos que podem acontecer em qualquer ambiente. Esta espontaneidade interessante e atrativa para os outros faz com que ele receba investidas facilmente. Seu senso de liberdade e desapego emocional também pode fazê-lo corresponder o flerte mais facilmente do que os outros signos.