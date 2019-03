Imagens impressionantes! Nasa divulga fotos da Terra tiradas da Estação Espacial

A Nasa divulgou fotos da Terra tiradas da Estação Espacial Internacional (EEI). As imagens impressionantes foram reveladas no Twitter.

A EEI, laboratório de classe mundial, orbita a 250 milhas acima do nosso planeta. A montagem da plataforma começou em 1998.

Os registros foram tirados pela astronauta Anne McClain, no espaço desde dezembro de 2018. Ela deve permanecer no local até junho de 2019.

Ainda segundo a agência espacial, a tripulação tem a chance de experimentar 16 amanheceres e entardeceres por dia. Confira as fotos:

Here's some incredible photos highlighting the beauty of Earth to start your weekend off right! These were taken by @AstroAnnimal aboard space station from 250 miles above Earth. Orbiting at 17,500 mph, the crew gets the chance to experience 16 sunrises and sunsets each day. pic.twitter.com/ZwD45P8FHI

— Intl. Space Station (@Space_Station) March 9, 2019