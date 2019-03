Em semana agitada, game Fortnite Battle Royale sofre com alguns bugs

Usuários do Fortnite Battle Royale sofreram nesta semana com alguns bugs no popular game. Pelos menos três problemas foram relatados.

A Epic Games informou sobre uma questão envolvendo o chat de voz. “Atualização: Após habilitar o chat de voz no iOS nós vimos um aumento nos problemas de estabilidade. Devido a esses problemas nós desabilitamos temporariamente o chat de voz no iOS e Android enquanto investigamos as causas”.

A princípio, o recurso estava desabilitado apenas para o sistema da Apple. No entanto, agora a medida também foi expandida para Android.

Atualização: Após habilitar o chat de voz no iOS nós vimos um aumento nos problemas de estabilidade. Devido a esses problemas nós desabilitamos temporariamente o chat de voz no iOS e Android enquanto investigamos as causas. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 14, 2019

Um problema no login também foi relatado: "Nós estamos cientes de que jogadores estão com problemas para entrar no jogo. Já estamos trabalhando em uma solução", revelou.

No entanto, logo depois disse: "Nós resolvemos o problema de log in que estavam acontecendo. Muito obrigado por sua paciência". A empresa investiga o caso.

Nós resolvemos o problema de log in que estavam acontecendo.

Muito obrigado por sua paciência. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 15, 2019

Outro bug: Nas redes sociais, vários usuários também reclamaram de um bug no Ping. “Conserta o problema no Ping”, pediu um internauta.

LEIA TAMBÉM: