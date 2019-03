A diferença do homem e da mulher de cada signo no romance

Os homens e mulheres de cada signo do zodíaco possuem maneiras bem diferentes de agir na hora de flertar e conquistar seus parceiros.

Confira quais são as principais diferenças:

Áries

O homem de Áries sabe flertar, mas tem confiança e costuma ir direto ao ponto – podendo até ser um pouco apressado. Já a mulher além de confiante, sabe jogar seu charme e é ambiciosa, por isso não tem medo de demonstrar seu interesse.

Touro

Os homens taurinos investem em conhecer o outro e então usam as informações a seu favor para começar a conquista. Já a mulher prefere que o outro invista nela e pode acabar se fazendo um pouco de difícil para ver até onde as coisas chegam.

Gêmeos

O homem geminiano usará todo o seu encanto e histórias para ganhar o outro na base da conversa. A mulher deste signo também costuma ser sociável, mas é muito mais questionadora e curiosa sobre a vida de quem está interessada.

Câncer

Enquanto o homem de Câncer é persistente e tenta cativar pelo romantismo, a mulher canceriana é intensa e tenta conquistar pela profundidade de assuntos e experiências que vive com o outro.

Leão

Ele é conquistador por natureza e confia tanto no seu potencial que pode tomar a iniciativa ou simplesmente esperar que a outra pessoa demonstre interesse. A mulher assume uma postura parecida, mas também pode ser mais expressiva e decidida.

Virgem

O homem virginiano toma a iniciativa quando acha que será correspondido, além disso costuma seduzir forma sutil, mas firme. Já a mulher costuma saber quando deve agir e quando deve pular fora, flertando de maneira sensual, mas sem perder seu lado observador.

Libra

Os homens librianos possuem uma abordagem mais leve e um romantismo sutil. Enquanto as mulheres apostam na simpatia e em uma sedução repleta de charme – mesmo que ela nem se dê conta deste potencial.

Escorpião

O homem escorpiano se aproxima como um amigo, mas muda de jogo na primeira oportunidade que aparecer – seduzindo para valer. Já a mulher além de sedutora, costuma não agir com meios termos e mostra logo seu interesse.

Sagitário

O homem sagitariano tem uma abordagem divertida e aventureira que instiga os outros pela intensidade e possibilidades. Já a mulher deste signo é romântica e faz o que o coração manda, sendo muito franca em determinadas ocasiões.

Capricórnio

O homem capricorniano é sedutor, mas nem sempre toma a iniciativa logo de cara – insistindo e se empenhando no flerte apenas quando enxergam potencial no relacionamento. Já a mulher é sedutora e persuasiva, tentando conseguir o que quer com calma e persistência.

Aquário

Os aquarianos são desapegados, mas também tentam impressionar. Enquanto o homem deste signo tenta causar uma boa impressão e é mais temperamental, a mulher pode ser mais misteriosa e ousada.

Peixes

O homem de Peixes é magnético e envolvente, surpreendendo com um lado sentimental e romântico. As piscianas são intuitivas e inteligentes, o que torna seu charme misterioso e atraente. Ambos podem pensar bem antes de tomar a iniciativa.