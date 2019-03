Os signos do zodíaco que mais gostam de chamar a atenção

Cada signo tem uma personalidade diferente, com uma maneira única de pensar, agir e se relacionar com os outros. E, seguindo essa premissa, alguns signos também têm aquela necessidade chamar a atenção muito mais do que outros.

Confira se você está na lista da galera que adora estar sob os holofotes:

Touro



O taurino fica animado só de pensar que será o centro das atenções. Costuma se sentir lisonjeado e especial quando todos o olham ou falam sobre ele. Seu foco é principalmente chamar a atenção daqueles que estão interessados emocionalmente. Gosta de ser reconhecido no trabalho e adora receber elogios sempre que alcança seus objetivos.

Leão



É o que mais gosta de chamar a atenção em todo o zodíaco. Ele é sempre a pessoa mais brilhante e “aparecida” do lugar, embora às vezes apele para coisas escandalosas apenas por atenção. Pode ser bem dramático e imprudente para que as pessoas falem sobre as “loucuras” que ele comete.

Reprodução / Tumblr

Escorpião



O escorpiano é feroz e apaixonado, por isso adora quando as outras pessoas percebem isso. Gosta de ser o centro das atenções e se sobressair no círculo de amizades. Pode falar muito sobre si mesmo e sobre o que ele tem feito na sua vida. Contudo, se você quer ouvir histórias malucas e difíceis de acreditar, parar para escutá-lo não será um desperdício de tempo.

Sagitário



Seu espírito livre, que parece estar longe de precisar de outros, no fundo também adora chamar atenção e até costuma “validar” algumas ações de acordo com a opinião das outras pessoas. Costuma ser ousado e isso faz com que ele seja percebido facilmente. É difícil que ele se torne alguém chato e com mania de se sobressair em tudo, geralmente só tem muito orgulho das suas aventuras e gosta de compartilhá-las.