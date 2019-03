Xbox Live chega para Android e iOS e quer entrar em outras plataformas

A Microsoft vai levar a rede Xbox Live para dispositivos iOS e Android, conforme revelou o site especializado The Verge.

A gigante do software vai lançar um novo SDK (software development kit) de plataforma móvel para desenvolvedores de jogos.

Os recursos do Xbox Live, como conquistas, Gamerscore, estatísticas de heróis, listas de amigos, clubes e até mesmo algumas configurações familiares, estarão disponíveis.

Isso tudo faz parte de um esforço maior da Microsoft para disponibilizar seus jogos e serviços Xbox em várias plataformas.

As informações foram divulgadas pela empresa nesta semana e pode sugerir que isso deve ocorrer muito em breve.

A Microsoft quer que os desenvolvedores de jogos adotem uma abordagem semelhante ao do Minecraft. Este novo SDK abrirá a funcionalidade do Xbox Live para muitos outros jogos.

Outras plataformas

Se você estava esperando para ver o Xbox Live no Nintendo Switch, então você pode ter que esperar um pouco mais, o que deve demorar.

Já o Xbox Live no PlayStation 4 parece improvável, mas a Microsoft está aberta à ideia de que a Sony esteja disposta a permitir isso. A produtora de software também está anunciando uma novo Microsoft Game Stack.

