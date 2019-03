Utilizar o WhatsApp para realizar pagamentos? Recurso deve ser ativado em breve no Brasil

O WhatsApp Payment deve chegar em breve no Brasil. Com ele, é possível realizar envio e recebimento de pagamentos.

A novidade ainda está em desenvolvimento no aplicativo de mensagens, de acordo informações do portal especializado Wabetainfo.

NEWS: WhatsApp is going to extend the list of countries where the Payments feature will be enabled, in future.💰

Brazil 🇧🇷 +55

India 🇮🇳 +91 (already supported)

Mexico 🇲🇽 +52

UK 🇬🇧 +44

Source: @WABetaInfo.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 15, 2019