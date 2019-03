Os signos do zodíaco que sabotam seus próprios relacionamentos e como mudar isso

Um relacionamento nunca é simples e no meio do caminho podemos cometer muitos erros. No caso dos signos a seguir, a autossabotagem no amor é ainda mais frequente.

Descubra quais são os signos que sabotam seus próprios relacionamentos e como mudar isso:

Virgem

O virginiano possui dificuldade em deixar que as pessoas o amem. Ele acha que tem que fazer tudo da maneira mais perfeita e correta possível, colocando diversas barreiras em coisas simples.

Quando acham que irão se machucar, fecham o coração, muitas vezes antes mesmo de que qualquer coisa ruim aconteça. A única saída é ser menos cruel com você mesmo e deixar o medo de lado.

Sagitário

É muito inteligente, mas também pode pensar só no seu bem estar e usar toda essa inteligência para trair e machucar as pessoas. Nem mesmo ele reconhece que às vezes desliga o botão de sensibilidade e, por isso, acaba não se desculpando ou tentando mudar. Empatia é o segredo para que as relações parem de dar errado.

Reprodução / Giphy

Capricórnio

Acha que sua independência o faz autossuficiente. Quando o relacionamento vai por um caminho mais sério, ele se assusta com medo de perder sua individualidade e começa a comparar os prós e contras como se o amor fosse uma ciência. Se entregar pode ser muito bonito e fazer a vida mais feliz.

Aquário

Esquecer o passado nem sempre é fácil, mas para o aquariano a luta é ainda maior e ela interfere nos seus relacionamentos futuros, especialmente se ele foi ferido. Enquanto o coração não for curado do ressentimento, as coisas continuaram estancadas.

Câncer

O canceriano fica ansioso quando seus sentimentos estão florescendo. Por ser muito emocional, ele pode se entregar cedo demais e acabar se decepcionando quando a outra pessoa não está tão disposta como ele. É preciso esperar o tempo de cada um, mesmo que seja difícil.