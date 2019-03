Todos nós temos defeitos que parecem fazer parte da nossa personalidade e, alguns deles, ficam ainda mais evidentes quando estamos em um relacionamento amoroso com alguém.

Confira o pior defeito de cada signo nos relacionamentos amorosos:

Áries

Funcionam em extremos. Os arianos podem ficar relaxados demais e ignorar as coisas com as quais precisam lidar ou se dedicar completamente somente aos seus problemas.

Isso pode ser bem ruim porque o parceiro (a) nunca sabe como apoiá-lo, algo que acaba desgastando a relação.

Gêmeos

Ama muito a sua liberdade e não está realmente interessado em se comprometer e fazer planos em longo prazo.

Capricórnio

Pode se dedicar tanto ao seu trabalho que ele não terá muito tempo para gastar com você. Também pode ser extremamente prático e emocionalmente distante.

Câncer

São grudentos, mas constroem barreiras indestrutíveis quando são machucados. Na hora de resolver problemas em casais, essa caraterística pode tornar tudo mais complicado e dramático.

Leão

O leonino é muito vaidoso e adora ser o centro das atenções. Ele é muito competitivo e pode acabar em uma briga de ego com o próprio parceiro.

Virgem

São os mais perfeccionistas do zodíaco. Eles podem realmente dar nos nervos de qualquer um quando querem fazer as coisas do somente do seu jeito.

Touro

Os taurinos são os mais teimosos do zodíaco. Eles não gostam de mudanças e dificilmente tomam iniciativa para “sair da rotina” no relacionamento.

Libra

O libriano sempre busca o equilíbrio, mas também pode ser muito indeciso. Ele pode desgastar o outro com sua mania de sempre considerar profundamente os prós e contras de qualquer situação.

Escorpião

São possessivos e obsessivos, algo que afeta não só a liberdade do seu parceiro, como também a sua capacidade de perdoar. Eles não esquecem os erros dos outros.

Sagitário

Odeiam perder uma discussão e você terá que estar bem com isso, afinal, eles se acham bastante sábios. Eles também tendem a ficar entediados com muita facilidade, então você terá que se reinventar constantemente.

Aquário

Os aquarianos podem se tornar muito distantes quando se trata de emoções. Eles também possuem personalidades fortes e fazem apenas o que desejam.

Peixes

Os piscianos podem ter alterações extremas de humor. Podem demonstrar todo o seu amor e, em questão de pouco tempo, se fechar seu coração, ficando em um mundo interno que apenas eles conhecem.