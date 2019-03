Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O terceiro final de semana de março chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Sexta-feira de muito trabalho e assinatura de um contrato novo. Você está quase na sua plena força espiritual e deve aproveitar este momento.

Não fique tão preocupado se a pessoa certa não chega, o amor deve vir no tempo certo. Aproveite sua fase de solteiro para estar ao lado dos amigos. Tome cuidado com problemas de intestino e com o que come.

Neste momento tente fazer a energia circular e se desapegue de coisas antigas. Um amor do signo de Capricórnio pode fazê-lo muito feliz. Seus números da sorte são 32,17,98.

Touro

Fim de semana de muito trabalho e de organizar assuntos pendentes. Serão dias de muita segurança e saber qual caminho é preciso seguir.

Os taurinos solteiros voltarão a se apaixonar. Os signos mais compatíveis são Áries, Libra ou Câncer. Uma fase de felicidade está se aproximando.

É hora de pagar dívidas e começar a economizar para não ter problemas econômicos. Uma discussão familiar pode tirar a sua tranquilidade; é preciso não levar tudo tão a sério e deixar que as coisas passem sozinhas. Os seus números da sorte são 02,17,30.

Gêmeos

Sexta-feira é um dia para se sentir pleno na vida e conviver especialmente com o parceiro. Os solteiros podem conhecer novos amores do signo Áries, Libra e Sagitário.

Sábado de festa, mas lembre-se de agir com responsabilidade. Você faz muitos planos de uma vez e deve dar espaço entre as suas ideias para conseguir realizá-las. Seus números da sorte são 00, 25 e 33,tente combinar com o seu dia de nascimento para personalizar a sua sorte.

É preciso resolver algumas questões pessoais e evitar carregar problemas que não são seus. Tente ficar a par de algumas situações. Dedique este fim de semana para você. É preciso juntar alguns sentimentos e tentar entende-los.

Câncer

Fim de semana de se reinventar e dar início à melhor época deste ano para você que é a primavera. Lembre-se que o seu signo é o mais alegre do zodíaco e esta estação do ano atrai boas energias especialmente para a vida amorosa.

Sexta-feira dia de começar um novo projeto de trabalho ou se organizar melhor no atual. As energias positivas vão estar do seu lado, por isso aproveitá-las para tomar iniciativas.

Não se deixe afetar por fofocas ou maus comentários que fazem de você. Os cancerianos comprometidos devem não discutir neste fim de semana. Seus números da sorte são 06, 55 e 23. Tenha muito cuidado com o que você come.

Leão

Fim de semana de se renovar na vida pessoal. Para isso se afaste de vibrações negativas, reflita mais e aproveite a energia da natureza.

Convites para festas e eventos podem surgir; aproveite com calma, sem excessos e tenha em mente que é preciso manter seu lado positivo. É preciso ter desconfiança com um amor e analisar bem seu comportamento.

Os leoninos solteiros podem ter amores fugazes e apaixonados, tudo sem muita formalidade. Os que estão comprometidos devem ter dias de convivência para reafirmar o sentimento.

Domingo de resolver assuntos pendentes na sua casa. Seus números da sorte são 08, 67 e 91.

Virgem

Três dias de sorte no fim de semana. É o momento ideal para se reinventar especialmente no amor. Esta é a hora de viver a plenitude do sentimento com alguém do signo de Áries ou Gêmeos.

Não desabafe seus problemas para qualquer pessoa, existe alguém que não está torcendo pelo seu sucesso. Você sabe como ser discreto e deve colocar isso em prática durante os próximos dias.

No trabalho, não seja impulsivo ou leve as coisas para o lado pessoal. Os virginianos comprometidos podem passar por um acontecimento inesperado, por isso lembre que você é forte e sempre terá desafios importantes na vida.

Tenha cuidado com problemas de coluna. Seu número da sorte 04, 27 e 88.

Libra

Fim de semana de colocar ideias em ordem e começar a pensar no futuro. Seu signo precisar ficar bem economicamente para se sentir mais confiante.

Cuidado com as mentiras, especialmente em ambientes sérios como trabalho ou estudo. Além disso, evite falar sobre os problemas ou vida dos outros.

A sexta-feira pode trazer uma surpresa. Um amor do passado pode voltar a fazer promessas, mas é necessário pensar bem, pois os erros podem ser cometidos novamente. É tempo de conhecer novas pessoas.

Tente descansar e limpar suas energias. Seus números da sorte são 05, 11 e 67.

Escorpião

Fim de semana para deixar de carregar tensões do trabalho. Seu signo está muito estressado, por isso se desconecte um pouco e aproveite esses três dias para descansar e refletir – isso atrairá boas energias.

Uma viagem está próxima. No amor, você continuará conhecendo novas pessoas, mas por agora nada sério está previsto.

Sua personalidade é muito forte e muda constantemente. Portanto, evite fazer drama na sua vida sentimental e cotidiano. Seus números da sorte são 09, 54 e 32.

Sagitário

Fim de semana de diversão e ideal para juntar seus amigos que querem aproveitar o momento. Um assunto legal se resolverá ao seu favor. É hora de buscar uma forma de crescer economicamente.

Corte o relacionamento com um ex-parceiro que o contagia de negatividade e não permite que você siga em frente. Os solteiros podem conhecer alguém que transmitirá intensidade e paixão; aproveite e deixe-se ser amado.

Uma proposta de trabalho muito interessante deve chegar. Aproveite seu carisma e disposição para mostrar que você é o melhor. Seus números da sorte são 21, 33 e 56.

Capricórnio

Fim de semana de muito trabalho e para colocar assuntos pendentes em ordem. Seu signo precisa dar um tempo para si mesmo e administrar o que pretende realizar.

Cuidado com as brigas de casal e entre amigos. Seu signo é muito teimoso e gosta que tudo seja feito do seu jeito, mas isso não é correto. Pense bem antes de falar e agir.

Um amor do passado do signo de Áries ou Libra pode voltar a aparecer na sua vida. Pense bem sobre isso e foque no que você merece.

Esclareça dívidas pendentes. Uma viagem com os amigos pode ser muito divertida. Cuidado com as fofocas em família e seja mais discreto com a sua vida privada. Seus números da sorte são 32, 17 e 88.

Aquário

Sexta-feira de sorte. Sua energia está forte e o momento de atrair tudo aquilo que você deseja. Não é o momento de ter sentimentos negativos e rancorosos, pois isso pode atrapalhar uma época de abundancia.

Um amigo irá fazer uma proposta. No amor, você continua sozinho por um tempo; seu signo é muito exigente e isso pode afastar os outros.

São dias para se divertir e conhecer pessoas agradáveis, mas é necessário ter cuidado com o álcool e comida pouco saudável.

Um casamento está por vir. Seus números da sorte são 04, 33 e 21.

Peixes

Fim de semana com dias cheios de surpresas agradáveis. Você é querido e suas amizades estarão próximas para que você se divirta e compartilhe a vida com elas.

Documentos chegam ou são regularizados. Cuidado com problemas de estômago e tente dar mais atenção para a sua alimentação. Uma visita aos familiares será planejada.

Faça com que a energia dos seus ambientes se renove doando tudo aquilo que já não é mais usado e só está ocupando espaço.

A saudade de um amor do passado precisa passar para que você volte a abrir seu coração. Conheça gente nova e já não viva mais de recordações. Os signos de Câncer e Sagitário são compatíveis nesta fase.

É preciso começar a economizar para o futuro. Seus números da sorte são 09, 33 e 21.