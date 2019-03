Estes 4 alimentos são essenciais e ótimos para combater a anemia

O corpo precisa de certas vitaminas, minerais e nutrientes para produzir glóbulos vermelhos. O ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico são os três mais importantes no metabolismo dessas células.

Se a ingestão destes elementos estiver desequilibrada pode refletir nos níveis de energia do dia a dia e até ocasionar o surgimento da anemia. Se você sente muito cansaço, desânimo ou palidez esses sintomas podem ser indícios de que a disfunção está próxima.

Nada melhor que um bom diagnóstico médico para resolver esta situação. Mas, preventivamente algo pode ser feito no ramo a alimentação.

Por isso, especialistas da Iniciativa contra a Desnutrição Infantil recomendam o consumo de alimentos ricos em vitamina B12 e ferro.

Carnes e peixes

Estes alimentos são ricos em vitamina B12. Este nutriente está presente em diversos alimentos do reino animal. Dietas veganas e vegetarianas devem se atentar para a reposição do mineral.

Grãos

As leguminosas, como lentilhas e feijões, são ricos em ferro. No entanto, leve e consideração que para este nutriente ser bem absorvido, é importante consumir vitamina C em conjunto. Portanto, limão ou suco de laranja são ótimos acompanhamentos.

Aveia

Este cereal aporta em 100 gramas cerca de 60% das necessidades diárias de ferro que um ser humano adulto necessita. Além de ser ótimo para o funcionamento do sistema digestivo.

Kiwi

É uma fruta ótima para combinar com a aveia ou em outras refeições ricas em ferro, pois contém alta quantidade de vitamina C, com isso, pode ser uma alternativa ao limão e a laranja.