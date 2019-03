Yamaha MT 09: confira as fotos e o preços do novo modelo que chega ainda neste mês

A nova Yamaha MT 09 2019 começará a ser comercializada no Brasil ainda neste mês. A montadora japonesa divulgou as fotos do que promete ser uma moto um pouco mais esportiva que a antecessora.

Com um motor de 847cc capaz de gerar 115 cavalos de força, a moto teve algumas renovações estéticas, mas acabou conservando os aspectos técnicos e o câmbio de seis marchas.

A maior mudança nesse quesito foi o reajuste feito na suspensão que deixou a moto um pouquinho mais pesada, dois quilos, para ser mais preciso.

Serão dois modelos comercializados no Brasil, a MT 09 Naked e a Tracer, que promete ser mais esportiva. Confira os preços para os dois modelos:

MT 09 Naked: R$43.990,00

R$43.990,00 MT 09 Tracer: R$45.990,00

Segundo o sítio especializado carros IG, nova versão está 3.500 reais mais cara do que MT09 comercializada atualmente no Brasil.

Yamaha MT 09 chega este mês às lojas; confira as fotos do modelo 2019.