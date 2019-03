Twitter anuncia recurso que ‘imita’ função do Instagram

O Twitter anunciou um novo recurso que ‘imita’ a função ‘stories’ do Instagram, conforme revelou o site especializado The Verge.

Deslize para a esquerda na linha do tempo para ver a câmera, que permite tirar uma foto ou fazer um vídeo rapidamente. Você também pode tocar em um botão "ao vivo" para começar a transmitir.

Muito diferente do que é hoje, onde ela fica quase “escondida” na plataforma. No entanto, a nova câmera do app não inclui uma opção para fazer upload de fotos ou vídeos que você já tenha feito.

Twitter’s updated camera looks a lot like Instagram https://t.co/Wrs6huJafx pic.twitter.com/0NAnLt4RvW — The Verge (@verge) March 13, 2019

Arquivos capturados com a nova câmera receberão tratamento visual especial. A rede social também irá procurar na área em torno por eventos onde você pode estar twittando.

A atualização é válida para os sistemas IOS e Android. Porém, ainda não foi divulgada uma data para que o recurso seja lançado no Brasil.

LEIA TAMBÉM: