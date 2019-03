Os signos mais narcisistas do zodíaco

As pessoas narcisistas são apaixonadas por elas mesmas e obcecadas pelo próprio ego. Todos podem ser um pouco narcisistas às vezes, mas alguns signos do zodíaco são muito mais propensos a desenvolver essa característica que torna as relações tão difíceis.

Veja se você está na lista:

Touro

O taurino nasce com um complexo de superioridade que pode alcançar as nuvens. A opinião que eles formam deles mesmos é alta e, para alguém chegar perto da moral deles, é difícil. As pessoas desse signo sempre estão prontas para intimidar os demais e a maior dificuldade deles é ser empático.

Leão

A coisa favorita de um leonino é o espelho. No momento em que uma pessoa já não lhe seja útil, aqueles regidos por esse signo costumam tirá-las da sua vida sem pestanejar. É o tipo de pessoa que fala mal do ex enquanto tenta conquistar um novo alguém e perde o interesse muito fácil.

Capricórnio

O capricorniano acha que pode governar o mundo e que isso é o mínimo que eles merecem. Detestam que as pessoas não fiquem rendidas diante da sua sabedoria e encanto. Quando são subestimados, eles não têm medo de guardar o ressentimento e planejar uma vingança cuidadosa.

Escorpião

As pessoas de escorpião pensam maravilhas de si mesmas. Elas acham que são as melhores e fazem de tudo para que todos se deem conta disso. Por isso, qualquer pessoa que ofusque seu brilho é considerada uma ameaça.

Aquário

O aquariano possui uma natureza egoísta, mas não a reconhece. Por isso, a dor dos outros não importa muito a eles. Quando um aquariano é generoso, provavelmente ele está aliviando seu sentimento de culpa ou buscando a admiração dos demais (o que é muito importante para ele).