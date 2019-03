"MTL A Fuga" está de volta no Fortnite Battle Royale

"MTL A Fuga" está de volta no game Fortnite. O anúncio foi feito pela desenvolvedora Epic Games nesta quinta-feira (14).

Com isso, o evento Alto Risco começou no popular jogo Battle Royale. Conclua desafios para desbloquear recompensas cosméticas gratuitas e equipe seu esquadrão com novas ofertas da loja.

Fortnite

“Pegue seu terno e junte seu esquadrão, o MTL A Fuga está de volta!”, revelou no Twitter. Confira o vídeo de apresentação:

Pegue seu terno e junte seu esquadrão, o MTL A Fuga está de volta! pic.twitter.com/SAw2jXPkRr — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 14, 2019

