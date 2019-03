Bug no Fortnite preocupa Epic Games e desenvolvedora toma nova medida

Um bug tem afetado o popular game Fortnite Battle Royale. E para minimizar transtornos, a desenvolvedora Epic Games tomou uma nova medida.

A informação foi compartilha nesta quinta-feira (14) nas redes sociais. Em um post no Twitter, a empresa explicou o caso.

“Atualização: Após habilitar o chat de voz no iOS nós vimos um aumento nos problemas de estabilidade. Devido a esses problemas nós desabilitamos temporariamente o chat de voz no iOS e Android enquanto investigamos as causas”.

A princípio, o recurso estava desabilitado apenas para o sistema da Apple. No entanto, agora a medida também foi expandida para Android.

