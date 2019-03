Após um dia de muita instabilidade, WhatsApp libera atualização com ajustes

O aplicativo de mensagens WhatsApp apresentou instabilidade ao longo desta quarta-feira (13). O envio de arquivos (áudios, fotos e vídeos) estava comprometido.

No entanto, parece que tudo já foi normalizado na plataforma, conforme revelou o site especializado WABetaInfo. Confira:

Everything should work now. Enjoy using WhatsApp! — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 14, 2019

Após o incidente, o app de mensagens liberou uma nova atualização nesta madrugada. A nova versão está disponível na AppStore (sistema operacional IOS) e em breve será disponibilizada para Android.

O update está relacionado ao envio de fotos com emojis/stickers carimbados. Também constam alguns ajustes na atualização.

WhatsApp for iOS 2.19.31 is available now on the AppStore.

It's a bug fixes update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 14, 2019

Novidade

A plataforma de mensagens instantâneas também trabalha na opção "Pesquisar imagem", que permite aos usuários pesquisarem imagens que eles receberam ou enviaram para seus contatos.

Parece que o recurso primeiro faz o upload da imagem no Google e, em seguida, pesquisa os resultados. O WhatsApp provavelmente usa APIs do Google para ativar a funcionalidade de pesquisa de imagens por meio do novo recurso.

LEIA TAMBÉM: