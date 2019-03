Estes são alguns dos alimentos que poderiam ajudar a combater a ansiedade e o estresse, segundo a ciência

O ritmo de vida nas grandes cidades é um dos principais motivos da instabilidade emocional. No entanto, a ciência trabalha arduamente para encontrar métodos que amenizem males que algumas vezes parecem intransponíveis.

Uma das formas escolhidas é adicionar elementos à alimentação diária que possam ajudar a combater a ansiedade e o estresse, tudo com auxílio da ciência, é claro.

De acordo com Maribel Caballero Amado, especialista do Instituto Mexicano da Saúde no Trabalho, essas enfermidades inclui todos os tipos de trabalhadores.

O sítio estrangeiro Nueva Mujer e a especialista elencaram alguns temperos que podem ajudar a amenizar as consequências de uma vida profissional estressante.

Lembre-se que inserir estes temperos na dieta não substituirá nenhuma medição anti-depressiva. Converse com um profissional capacitado antes de deixar de tomar qualquer remédio prescrito.

Cúrcuma

Contém uma substância chamada curcumina, que é efetiva para regular o sistema imunológico e é um poderoso antioxidante.

Manjericão

É uma planta com cheiro bem característico e cheia de nutrientes. Na Índia ela é usa para combater o estresse, a asma e até o diabetes.

Coentro

Pode ser indigesta para alguns, mas o coentro ajuda a acalmar os nervos e auxilia na qualidade do sono, segundo a Biblioteca Digital de Medicina Tradicional (Unam).

Cravo

Estudos recentes indicam que 4,2 gramas do tempero contêm 126,4% da recomendação diária de manganês, mineral este que ajuda a proteger o sistema nervoso.

Noz moscada

Uma pesquisa da Universidade de Standford indica que cerca de dois gramas de noz moscada diariamente pode ajudar a controlar os nervos. Isso por causa das substâncias miristicina e elemicina.

Açafrão

Tem propriedades anti-depressivas. Uma das causas mais comuns deste mal são rotinas estressantes e a ansidade.