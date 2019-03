WhatsApp libera emojis e nova função em atualização recente para Android

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play. No update, o app liberou algumas novidades e realizou ajustes, conforme revelou o site Wabetainfo.

Transgender flag emoji available, spotted a Search image (under development and not available yet) feature, useful to understand if an image is real! https://t.co/QXffuWg0YO

Nesta atualização, o app adicionou uma nova bandeira (exclusiva para Android). No entanto, ainda segundo o portal especializado, existem outros emojis ocultos disponíveis e não sabemos se o WhatsApp pretende torná-los visíveis nas próximas atualizações, conforme mostrado abaixo:

Após os testes, a novidade deve liberada para todos os usuários da ferramenta. No entanto, ainda não existe data prevista.

Atualização

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que permite pesquisar uma “imagem” na Web que você enviou / recebeu no bate-papo.

Se você selecionar “Pesquisar imagem”, o WhatsApp alertará você de que ela será enviada ao Google. Esse recurso será muito útil, pois pode nos ajudar a entender se uma notícia é falsa ou não.

Bug no app

O aplicativo de mensagens também solucionou um bug na versão beta para o sistema operacional do Google. O problema fazia com que algumas mídias (fotos e vídeos) não fossem exibidas no WhatsApp.

The bug that doesn't show media in WhatsApp can be fixed updating to the 2.19.73 beta!

Every time there's a new beta update, you should ALWAYS back up your chat history, then you can update.

If there's something wrong in the update, you can easily downgrade restoring the backup.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2019