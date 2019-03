Você não imagina o poder do sexo feminino quando o assunto é solidão

Todo mundo já se sentiu sozinho ao menos uma vez na vida. No entanto, uma das chaves para acabar com essa sensação pode estar muito próxima de você agora; a interação com alguém do sexo feminino.

Uma pesquisa da psicóloga Carolyn E. Cutrona sobre o apoio social entre casais descobriu que as mulheres são melhores em fornecer os tipos de interações que reduzem a solidão, tanto para o sexo masculino quando feminino.

Para chegar a esta conclusão, Carolyn coordenou 96 pessoas que registraram e classificaram cada interação social que tiveram durante um período de duas semanas.

No estudo foi constatado que os participantes se sentiram menos sozinhos depois de conversar com uma mulher.

Para a psicóloga a quantidade de tempo gasto interagindo com as mulheres foi um forte fator para determinar a solidão de homens e mulheres; quanto mais tempo os alunos de ambos os gêneros passavam com o sexo feminino, menos solitários eles ficavam.