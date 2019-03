Pesquisa científica revela os 4 hábitos que podem diminuir o volume do cérebro

Há muitos mistérios que ainda cercam o cérebro humano. No entanto, existe uma clara ideia sobre aqueles comportamento e vícios que podem afetar seriamente nossas capacidades de raciocínio.

Cientistas da Universidade de Edimburgo no Reino Unido desenvolveram um projeto de no qual concluem que existem quatro hábitos e situações concretas que causam envelhecimento prematuro do cérebro e redução de volume.

O estudo foi publicado no European Heart Journal e acompanhou um total de 9.772 pessoas com idades entre 44 e 79 anos. Cada um deles passou por uma ressonância magnética para que fosse analisada a estrutura do cérebro e variação de volume.

A ideia era detectar a os sinais de dano nos vasos sanguíneos que complicariam o fornecimento de sangue para o sistema nervos central.

Dessa forma, os cientistas puderam determinar que aqueles sujeitos com diabetes, sobrepeso, pressão arterial alta e fumantes tinham mais probabilidade de diminuir a matéria cinza no crâneo.

O volume cerebral destas pessoas diminuiu e o estado da matéria branca se deteriorou de maneira evidente entre elas. Desse modo, a melhor forma de cuidar da saúde mental é controlar essas doenças e se livrar do seguinte hábito: