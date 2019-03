Deu ruim! Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade

As redes Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade nesta quarta-feira (13). Os problemas foram relatados pelos usuários no Twitter.

No Facebook, os problemas mais comuns são no login e no Feed de notícias (que não está atualizado). Instagram apresenta demora no carregamento.

Já no app de mensagens, existe uma demora no envio de arquivos (fotos e vídeos). As três redes são de Mark Zuckerberg.

O problema ocorre em vários países. A plataforma alertou que está em baixa devido a problemas técnicos e manutenção.

