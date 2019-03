Companhia aérea tem 150 vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Azul irá contratar 150 novos Tripulantes para atuar em várias áreas da companhia, incluindo o Call Center, as áreas administrativas da sede da empresa em Barueri, região metropolitana de São Paulo, e seis aeroportos: Campinas, Guarulhos, Congonhas, Confins, Recife e Belém. A expectativa da Azul é preencher as oportunidades com profissionais que tenham algum tipo de deficiência.

Com as admissões, a Azul espera repor postos de trabalho e atender ao crescimento da companhia no país. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar os currículos no banco de vagas da companhia, hospedado dentro do site da empresa. O e-mail [email protected] também está à disposição dos profissionais com deficiência.

Na central de atendimento da Azul em Minas, os novos Tripulantes vão atuar no atendimento às demandas de Clientes da companhia. Nos aeroportos, as vagas serão para agente e auxiliar de aeroporto, que darão suporte ao atendimento ao Cliente no check in, embarque e desembarque. As oportunidades de emprego também serão abertas em áreas administrativas da Azul em São Paulo.

Após um mês de contrato, os novos Tripulantes passam a receber os mesmos benefícios de quem trabalha nos departamentos da empresa. Além disso, a Azul oferece promoções internas e permite a movimentação de Tripulantes entre todos os setores da companhia.

