WhatsApp suspenderá todos os usuários que não usam o aplicativo oficial

Com o objetivo de acabar com as imitações, o WhatsApp penalizará usuários com a suspensão de suas contas caso eles continuem se conectando ao serviço de mensagens por meio de aplicativos não oficiais.

O WhatsApp procura desta forma que os utilizadores respeitam os “termos e condições” para garantir a segurança das informações, indicando que aplicativos desenvolvidos por terceiros não atendem controles de privacidade.

Em um comunicado, a rede social especificou que bloqueará temporariamente "contas que usam uma versão sem suporte do WhatsApp".

Os apps GB WhatsApp e WhatsApp Plus são os principais alvos. Portanto, todos os usuários devem excluir qualquer aplicativo de terceiros.

A empresa recomenda que, antes de fazer isso, salve o histórico e, em seguida, recupere as mensagens enviadas e recebidas anteriormente na versão oficial.

