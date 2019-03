Uma mulher deve ser a primeira pessoa a pisar em Marte, revela Nasa

As chances são de que a primeira pessoa a pisar no planeta vermelho seja uma mulher. A informação foi revelada por Jim Bridenstine, administrador geral da Nasa.

De acordo com o portal CNN, o “chefão” não identificou uma pessoa específica, mas disse que as mulheres estão na vanguarda dos planos futuros da agência.

Muitos projetos

Hoje, as mulheres compõem 34% dos astronautas ativos na agência espacial americana. E são muitos os trabalhos.

(1/2) Earth’s 3rd day was busy! Briefings on how we manage trash and how to work the controls for @csa_asc Canadarm2 (no, you cannot take it for a spin!), then a lesson on Soyuz descent with @Astro_DavidS (our lifeboat to get home in an evacuation, have to keep skills sharp)… pic.twitter.com/2n1hEZzj8J

— Anne McClain (@AstroAnnimal) March 6, 2019