Tecnologia: Samsung apresenta nova linha Galaxy S10 no Brasil

A Samsung apresenta no Brasil os novos Galaxy S10+, Galaxy S10 e Galaxy S10e. O lançamento comemora o 10° aniversário da linha Galaxy S.

Segundo a marca, o Galaxy S10 vem com câmeras de última geração que contam com inteligência artificial, tela AMOLED dinâmica que traz cores ainda mais vívidas e excelente performance e recursos de segurança.

Primeiro smartphone com tela AMOLED dinâmica

O Galaxy S10 conta com a primeira tela AMOLED dinâmica e com a certificação HDR10+, que garante imagens vívidas e com mapeamento dinâmico de tons, que oferece cores vibrantes e brilhantes.

Verificadas pelo DisplayMate, as imagens no Galaxy S10 possuem cores precisas mesmo sob a forte luz do sol. A tela AMOLED dinâmica recebeu a certificação Eye Comfort, da TÜV Rheinland, pois reduz a emissão de luz azul em até 42% sem comprometer a qualidade da imagem ou adicionar filtros.

Divulgação

O usuário também consegue maximizar o espaço da tela graças Display Infinito-O, que traz embutido uma série de sensores e tecnologia de câmeras, para que o usuário possa maximizar o espaço da tela.

O Galaxy S10 possui ainda o Leitor Ultrassônico de Impressão Digital incorporado, que possui a capacidade ler os contornos 3D de uma impressão digital.

Câmera com inteligência artificial

Valendo-se da tecnologia de câmeras, com o Dual Pixel e a abertura dupla, o Galaxy S10 apresenta novos recursos com inteligência artificial avançada. Com um campo de visão de 123 graus, a lente Ultra Wide permite que os apaixonados por fotografia capturem paisagens ou fotos panorâmicas com toda a família com facilidade.

Por meio da Unidade de Processamento Neural (NPU), agora também é possível reconhecer mais cenas com ainda mais precisão. Além disso, o novo recurso Sugestões de Fotografia, recomenda composições de enquadramento para o consumidor.

As câmeras frontal e traseira podem capturar vídeos com resolução UHD e, como uma novidade no mercado, a câmera traseira oferece a flexibilidade de gravar em HDR10+.

Divulgação

Smartphone inteligente

O novo software de Inteligência Artificial conta com uma Performance Inteligente, que otimiza de forma automática não só bateria, CPU e RAM, mas também a temperatura do dispositivo, levando em conta como o consumidor utiliza o smartphone, além de iniciar mais rápido os aplicativos favoritos.

O celular permite que o dispositivo carregue outro smartphone ou qualquer dispositivo com a certificação Qi. Além disso, o Galaxy S10 é capaz de carregar a si mesmo e um segundo dispositivo simultaneamente via Wireless PowerShare, quando conectado a um carregador comum, permitindo que você deixe seu segundo carregador em casa durante uma viagem.

Velocidade, conectividade e segurança

O Carregamento Rápido Sem Fio 2.0, resistência à água e poeira IP68 e processador de última geração estão entre os diferenciais do produto, além de serviços como o Samsung Health, Samsung Pay11 e Samsung DeX.

O consumidor conta ainda com capacidade de 1 TB de armazenamento interno, além da capacidade de adicionar um cartão microSD de 512 GB.

Preço e disponibilidade

Os Galaxy S10, S10+ e S10e já estão disponíveis para pré-venda até 04 de abril de 2019. As vendas começam no dia 05 de abril com os preços sugeridos conforme abaixo: