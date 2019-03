Confira as fotos das poderosas Chevrolet Silverado e Chayenne 2019

A Silverado já fez muito sucesso em território brasileiro. Ela era uma das queridinhas no final dos anos 1990 e colocava medo pelo tamanho e imponência.

Apesar da boa fase no país, a pick-up perdeu espaço e deixou de ser comercializada por aqui. No entanto, a franquia continua muito forte no mercado americano, obrigado. E uma das amostras disso é a sexta geração da camionete.

Segundo o sítio estrangeiro Autos RPM, a Silverado 2019 terá um motor V6 capaz de gerar 285 cavalos de força e cambio automático de seis marchas.

Já a Chayenne 2019 terá dois motores à disposição: um V8 de 5.4 litros e transmissão automática de oito marchas; outro de 6.2 litros e 420 cavalos.

As duas camionetes estreiam ainda neste mês nas revendedoras mexicanas e terão capacidade de carga de 930 quilos, aproximadamente.

Abaixo, você pode conferir as fotos dos novos modelos, que continuam mantendo a pegada característica da marca.

Silverado e Chayenne 2019: Pick-ups fortes da GM dificilmente chegarão ao Brasil; confira fotos