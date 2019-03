Quanto tempo deve durar o sexo oral e qual a sua importância para as pessoas

Quando se trata do prazer do outro, as dúvidas sempre aparecem. Pensando nisso, o site Superdrug Online Doctor realizou uma pesquisa sobre o que significa o sexo oral para homens e mulheres.

A partir de questionários, a equipe de pesquisadores examinou o quanto as pessoas gostam desta prática e quais os fatores que contribuem para o prazer.

Para coletar seus resultados, eles entrevistaram 1.100 mulheres e homens europeus e estadunidenses, fazendo algumas descobertas bastante interessantes.

Reprodução / Giphy

Os resultados apresentaram que 35% dos homens descrevem o sexo oral como "algo importante" em um relacionamento – apenas 9% disseram que "não era tão importante". Do outro lado, 26% das mulheres classificaram como "moderadamente importante".

Outros 30% dos homens admitiram que escolheriam o sexo oral em vez de sexo tradicional se pudessem ter apenas um ou outro.

Além disso, para os homens e mulheres estadunidenses, o sexo oral ideal deve durar 11 minutos ininterruptos, cerca de dois minutos a mais do que as mulheres europeias, que sugeriram nove minutos. Os homens europeus acharam oito minutos o tempo necessário.

Os resultados finais mostraram que 72% participantes do estudo também consideraram que a comunicação com o parceiro antes do ato ou durante era fundamental e apenas 4% dos homens apontaram que achavam importante o parceiro engolir seu esperma.