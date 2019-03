Para comemorar a semana do consumidor, site de passagens oferece voos promocionais para Estados Unidos e América Latina

O Dia do Consumidor é celebrado em 15 de março e promete alavancar as vendas do varejo neste mês. Pensando nisso, a MaxMilhas, plataforma que vende passagens aéreas, traz ofertas exclusivas durante a semana do dia 12 a 15 de março.

A campanha “Semana do Consumidor – Um dia é pouco pra quem merece viajar mais” conta com descontos diferentes em diversas categorias de passagens a cada dia da semana.

Luiz Souza/NurPhoto via Getty Images

Hoje a plataforma traz destinos como Estados Unidos e América Latina com 10% de desconto. Amanhã o site tem descontos para voos nacionais e, na quinta, é a vez das passagens das companhias Azul e Gol que terão tarifas mais baratas.

Na sexta-feira, o site traz ofertas especiais para todo mundo viajar com economia. Para acessar os cupons e acompanhar os descontos disponíveis todos os dias, basta acessar o link.

Com informações da MaxMilhas

