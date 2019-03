Aquilo que demonstra que um signo quer ter um futuro ao seu lado

Cada signo do zodíaco deixa escapar pistas que demonstram que ele realmente deseja ficar ao lado de alguém por um bom tempo e planejar o futuro juntos.

Confira quais são:

Áries

Teimoso, cheio de ideias e vontade de fazer muita coisa, o ariano demonstra que realmente visualiza você ao lado dele no futuro quando começa a fazer planos a dois com assuntos mais sérios. Ele mostrará que vocês são um par de força e conseguem alcançar qualquer coisa juntos.

Touro

O taurino é teimoso e nem sempre gosta de se abrir. Por isso, ele demonstra que deseja construir um futuro ao seu lado quando confia e deixa que você se envolva em assuntos que são muito importantes para ele, como trabalho e projetos pessoais.

Gêmeos

Aquele que se comunica com todos e está sempre em movimento demonstra seu interesse mais sério quando assume suas emoções – com gestos ou palavras – na sua frente. Este signo não gosta de parecer vulnerável e só envolve seu lado emocional se realmente confia e acha que vale a pena.

Câncer

O canceriano mostra que deseja ter algo mais sério quando compartilha as pessoas importantes para ele e suas histórias do passado. Este signo costuma ser protetor com aqueles que ama e guarda muitos sentimentos nostálgicos, mas só os menciona com pessoas que signifiquem muito para eles.

Leão

O leonino demonstra que se visualiza ao seu lado por um bom tempo quando não tem medo de perguntar seus planos ou aquilo que você deseja para o futuro. Se ele se mostrar motivado ou até repensar algum dos seus objetivos, é porque o considera muito.

Virgem

Perceptivo e experimente em planejar tudo, o virginiano demonstra que quer passar o futuro ao lado de alguém quando aceita mudar seu ritmo de vida, seja emocionalmente, intelectualmente ou de qualquer outra forma. Quando este signo decide acompanhar e dá uma chance para o outro comandar, é porque se entregou.

Libra

Olibriano repulsa o confronto, mas se realmente considera o outro, ele não tem medo de se posicionar e defender qualquer coisa que for importante para a pessoa. Este signo não costuma se arriscar tanto e esta é uma prova de que ele enxerga futuro no relacionamento.

Escorpião

O escorpiano não confia sem antes ter provas que validem a lealdade e também não costuma perdoar facilmente. Portanto, se ele dá uma segunda chance e demonstra o que sente, é um grande sinal de que quer ficar ao seu lado.

Sagitário

Este signo divertido, aventureiro e descompromissado não mostra para todo mundo seu lado mais sentimental ou compartilha seus medos. Um dos sinais de que ele pensa em ficar ao seu lado por um tempo é se abrir e fazer planos concretos que o envolvam.

Capricórnio

O capricorniano é independente e gosta de tomar as rédeas. No entanto, é possível perceber que ele realmente deseja algo sério quando não teme assumir que precisa de você e que sua presença faz uma grande diferença em sua vida.

Aquário

De personalidade mais fechada e do contra por natureza, o aquariano mostra que deseja passar um bom tempo ao seu lado quando concorda sem pestanejar e demonstra carinho. Este signo não costuma deixar seu afeto transparecer tão fácil e sempre tem uma nova visão para compartilhar em todos os assuntos.

Peixes

O pisciano demonstra que vê um futuro para o casal quando já não se comporta frequentemente de maneira fria ou distante, mostrando que se sente cômodo em mostrar quem ele é. Se este signo compartilha seu mundo criativo e complexo naturalmente, é porque confia muito em você.