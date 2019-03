Fortnite libera atualização V8.10 com ajustes e novidades

A Epic Games liberou, nesta terça-feira (12), uma nova atualização para o Fortnite. O patch V8.10 chega com ajustes e novidades. Confira:

BATTLE ROYALE

Bola de Hamster: Combine o impulso com o gancho para executar manobras incríveis usando o mais novo veículo do Battle Royale.

Máquinas de Vendas: Agora, essas máquinas convenientes dão coisas gratuitas, mas só fornecem um item/arma antes de desaparecerem.

A manutenção começou!

Role pras Notas da Atualização para saber o que chegou:https://t.co/dT74iwhkrb — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 12, 2019

MODO CRIATIVO

Novas Ilhas e novo Tema: Curta duas novas ilhas exóticas! Construa o melhor retiro à beira-mar com o novo tema Cabana de Madeira curtindo uma vista tropical vulcânica perfeita.

Novas Opções de Jogo: "Adicionamos novas opções de regras para você personalizar ainda mais as configurações da equipe e definir jogos JxJ avançados".

SALVE O MUNDO

Southie — Mal-encarado: Muito cuidado com os Olhos de Urso! Elimine as Carcaças com este Forasteiro, que está de volta.

Fortnite

Tempestades Beta: Velocidade é a chave! Encare a nova Tempestade Beta — Teste os Limites.

Ainda segundo a desenvolvedora do game, foram feitos vários ajustes e correções para melhorar a jogabilidade do Fortnite.

Como sempre, você pode encontrar as notas completas do patch na página oficial do Fortnite , onde você detalha todas as mudanças e arranjos ocorridos nesta semana.

