Dieta Detox: como compensar os excessos depois das férias e do carnaval?

Terminadas as férias, é quase inevitável descobrir o aumento de um quilinho a mais. Os comes e bebes são algumas das tentações que nos preocupam. Sem dúvida, regressar à rotina é algo um pouco difícil. Por isso, algumas pessoas optam por realizar dietas detox, como o fim de limpar o organismo.

Especialistas em nutrição do centro Clínico Novamed elaboraram alguns conselhos para compensar os excessos das férias.

A nutricionista Yudith Preiss sugere aumentar o consumo de frutas e verduras, eliminar as bebidas alcoólicas e açucaradas, beber muita água e diminuir o consumo de alimentos com excesso de gorduras saturadas.

Além disso, ela recomenda reduzir o excesso de carboidratos refinados como farinhas brancas e açúcar e de embutidos. A especialista enfatiza que as dietas detox devem ser muito bem balanceadas e indicadas de maneira personalizada. Isso é devido à função de regular e ordenar os padrões de alimentação.

Em pouco tempo, as dietas detox podem mudar a forma como o organismo funciona e ajudar na perda de peso. Lembre-se sempre de consultar um nutricionista para que seja feita uma dieta balanceada de acordo com as suas necessidades.

Benefícios da dieta detox, segundo o sítio estrageiro Food Matters:

Previne doenças crônicas

Fortalece a imunidade

Assiste na perda de peso

Melhora a qualidade de vida

Aumenta a energia

Melhora a saúde da pele

Aumenta a longevidade

