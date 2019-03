Teve sua conta do WhatsApp roubada? Aplicativo revela o que fazer

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana novas informações importantes para os usuários. As dicas estão relacionadas a contas roubadas.

Segundo o WhatsApp, “você nunca deve compartilhar seu código de verificação por SMS com outras pessoas, nem mesmo amigos ou familiares”.

Se suspeitar que alguém esteja utilizando sua conta do WhatsApp, avise a familiares e amigos, pois essa pessoa pode se passar por você em bate-papos e grupos.

Como recuperar sua conta

Entre no WhatsApp com o seu número de telefone e verifique a conta utilizando o código de 6 dígitos que você recebeu via SMS. Depois do processo, o invasor que estiver utilizando sua conta será desconectado automaticamente.

Você também pode ser solicitado a fornecer um código de verificação em duas etapas. Se não souber esse código, o indivíduo que usa sua conta pode ter ativado a verificação em duas etapas.

Neste caso, é necessário aguardar sete dias para poder fazer login sem o código de verificação duplo. No entanto, com a primeira etapa, o outro indivíduo já foi desconectado da sua conta.

Ainda segundo o app, se você tiver acesso à sua conta e suspeitar que alguém esteja utilizando pelo WhatsApp Web / Desktop, “recomendamos que você faça logout de todos os computadores do seu telefone”.

