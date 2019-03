Tecnologia: imagens do controle do Google não são reais

Várias imagens de um suposto controle desenvolvido pelo Google surgiram nas redes sociais, conforme revelado pelo site IGN Latam.

Porém, as notícias não são as mais animadoras. Não é nenhum segredo que o Google está trabalhando em algo relacionado a jogos na nuvem, no entanto, os rumores são apenas projeções com base em um registro de patente.

Reprodução

De acordo com o site The Verge, o registro mostra o aparelho com um sistema que avisa os jogadores quando eles recebem um convite ou quando um jogo estiver pronto para ser iniciado.

A renderização e a marca do Google sugeriu que se tratava de um teaser oficial, no entanto, ainda não temos essa informação oficial.