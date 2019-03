Mulher sofre choque anafilático e é hospitalizada após fazer sexo oral no parceiro

Uma mulher não identificada deu entrada no Hospital em Alicante, na Espanha, depois de fazer sexo oral no parceiro. Segundo reporta o sítio americano Fox News, a mulher chegou vomitando muito e entrando em estado anafilático.

Quando perguntada, a paciente afirmou ter alergia a penicilina, no entanto, ela não tomara nenhum medicamento com a substância.

Os médicos então perguntaram ao parceiro, e ele afirmou que sofrera de uma infecção de ouvido na noite anterior e precisou ser medicado com uma vacina de amoxicilina clavulânica, uma forma de penicilina.

O caso único gerou alerta

Segundo os médicos do Hospital Geral Universitari d’Alicant, o medicamento fez o caminho até o sêmen do parceiro e foi parar no organismo da moca.

O caso foi reportado no British Medical Journal Case Reports pela médica Susana Almenara, que fez um alerta aos casais para que usem camisinha durante o sexo oral, quando um dos parceiros passa por tratamento com substâncias parecidas.

Segundo a doutora Almenara este é o primeiro caso noticiado de choque anafilático induzido por amoxicilina em uma mulher depois de ter contato com um homem em tratamento.