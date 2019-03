Os signos do zodíaco que são impossíveis de decifrar

Determinados signos podem até passar por uma fase especial em que estão mais transparentes e fáceis de decifrar, mas em geral é quase impossível saber realmente o que eles estão pensando.

Confira se você está na lista:

Aquário

Independente, livre pensador e também idealista, o aquariano é um dos signos mais originais do zodíaco e que pode ter dificuldade – ou simplesmente não desejar – demonstrar aquilo que pensa e sente. Muitas vezes as pessoas regidas por aquário preferem refletir com certa distância dos demais e podem até se rebelar ao serem questionadas.

Gêmeos

O geminiano é um dos maiores especialista em esconder ou confundir pessoas que querem decifrar o que eles pensam. Apesar de serem ótimos para se comunicar, este signo prefere manter muitas das suas verdades e reflexões guardadas. Para eles tudo é dual e a emoções nem sempre influenciam seus pensamentos.

Virgem

Você pode achar o virginiano previsível, mas na verdade este signo é um dos que mais guarda para si os sentimentos bons e ruins. A mente reflexiva e crítica de Virgem atinge uma capacidade de análise e percepção dos pequenos detalhes que poucos entendemos realmente.

Capricórnio

O capricorniano está sempre determinado a vencer obstáculos, mas ele não costuma alardear seus pensamentos e posicionamentos. Este signo costuma ser reflexivo, tendendo a se isolar em alguns momentos da sua vida sem explicações. É difícil decifrar o que eles pensam e qual a próxima atitude que irão tomar, pois preferem demonstrar o que sentem quando já sabem o que fazer com determinados sentimentos.