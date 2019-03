Os casais do zodíaco que estão destinados a acontecer e fracassar logo depois

A astrologia influencia muitos aspectos de nossas vidas. E, mesmo sem prever o futuro, ela pode construir a nossa personalidade e contribuir para guiar nossas escolhas relacionadas ao amor.

Existem relacionamentos que não duram a vida toda, mas certamente trazem muitas aprendizagens para os envolvidos e podem ser uma grande oportunidade para amadurecer.

Conheça sete casais do zodíaco que estão destinados a acontecer e, logo, fracassar:

Virgem e Áries

Para o virginiano, é muito tentador se relacionar com o aventureiro ariano. Eles podem se apaixonar e até achar que as coisas podem funcionar, mas logo descobrirá que a espontaneidade de Áries não se adapta bem a abordagem metódica da vida da pessoa regida por Virgem. A compatibilidade é quase impossível nessa combinação.

Câncer e Capricórnio

Outro casal unido pela paixão do calor do momento e uma promessa de grande compatibilidade sexual. Mas com o tempo eles vão perceber que eles não possuem muito em comum afetivamente. Geralmente, os seus estilos de vida são incompatíveis entre si.

Escorpião e Sagitário

Podem ser uma explosão de sexualidade e paixão. Porém, os escorpianos são possessivos e gostam do conforto da sua casa, da sua vida. Levam uma rotina voltada para a família e, portanto, esperam o mesmo de seus parceiros. Mas isso não impressiona o sagitariano, que logo vai se sentir contido e sufocado na relação.

Gêmeos e Peixes

O pisciano é muito intenso quando se trata de emoções, enquanto o geminiano é mais despreocupado. Embora um pisciano possa se interessar por um geminiano por conta de sua criatividade inerente, a natureza de espírito livre de um geminiano não é fácil de aceitar – o que torna o parceiro ciumento.

Libra e Capricórnio

A atração entre ambos é mútua. Os librianos ficam atraídos pelos capricornianos pelo seu sucesso, enquanto a outra parte sente uma intensa atração física por eles. Mas eles são incompatíveis em longo prazo porque seus caminhos e desejos dificilmente condizem.

Aquário e Leão

Outra combinação que faz um casal de poder. Ambos têm esse carisma e atraem a atenção. Mas a principal diferença é que o leonino anseia por essa atenção, enquanto o aquariano está mais interessado em sutileza. Esse relacionamento logo terá problemas devido à sua diferente perspectiva de vida.

Capricórnio e Peixes

É um casal lindo, que todos admiram, amam e respeitam em seu grupo social. Mas não podem ficar para sempre juntos. A princípio, o capricorniano pragmático parece estar bem equilibrado com o pisciano caprichoso e criativo. Mas com o tempo, essas características que pareciam unir ambos, começam a afastá-los.