Conheça a cara nova do Hyundai Sonata 2020: sedã de luxo terá pegada esportiva; confira as fotos

O sonata 2020 chega à sexta geração com maior espaço interior, nova plataforma e estilo muito mais esportivo. Segundo o sítio estrangeiro Autos RPM, o veículo contará com nova plataforma tecnológica parecida com a da Grandmaster.

O veiculo está maior. São quatro cm a mais na distancia entre eixos, o que equivale a cinco cm em longitude total, sendo três cm mais largo que o antecessor.

O interior obtém uma renovação enfocada no entretenimento e em telas digitais. No há muitos detalhes ainda sobre a parte mecânica.

Entretanto, o carro será apresentado no Auto Show de Nueva York, rumores indicam que contaremos com um motor aspirado de quatro cilindros e talvez motor de 2.0 litros turbo movida a gasolina.

Confira as fotos do Hyundai Sonata 2020; seda de luxo tem pegada mais esportiva