Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco esta semana

A terceira semana de março já começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Semana para deixar o pessimismo para trás e se encher de energia positiva para ter sucesso. Se você não está mais feliz no trabalho, é hora de encontrar outro que te faça bem.

Não caia em situações tóxicas com o seu parceiro, muitas vezes a crítica leva a um círculo vicioso que os prejudica, é melhor resolver qualquer problema conversando com empatia e calma.

Pode haver assinaturas em novos contratos de trabalho. Você pode sofrer de problemas nervosos, por isso tente procurar um médico antes de ficar doente de algo mais sério devido ao estresse. Nesta quarta-feira você terá sorte com os números 03, 18 e 22.

Touro

Você experimentará muitas mudanças em sua vida pessoal e enfim fechará ciclos de energias negativas para iniciar uma evolução como pessoa. Tenha cuidado com problemas de saúde, especialmente das costas ou ossos.

Seu temperamento é forte e isso causa problemas constantes com seus entes queridos; controle melhor esta situação. Se você tem um negócio, prefira renovar a equipe; tenha em mente que às vezes os amigos não são a melhor opção.

Você pode voltar a ouvir falar de um amor do passado do signo de Escorpião ou Capricórnio. É preciso aprender a ser mais sincero com seu parceiro. Você aproveita a sorte esta semana com os números 28, 31 e 70.

Gêmeos

Nos próximos dias você receberá um fluxo de energia positiva que irá beneficiá-lo em questões trabalhistas. Tenha cuidado com a arrogância e tente ser mais humilde para não se carregar de más energias.

Você é o mais sociável e carismático do zodíaco, é por isso que está sempre cercado de amigos. Um membro da família pode convidá-lo para um casamento. Você terá sorte com os números 04, 51 e 88.

No amor, tente não dar falsas ilusões àquela pessoa que está apaixonada, lembre-se de se deve ser sempre honesto e nunca fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Os solteiros terão amores fugazes e apaixonados, especialmente com pessoas de Aquário ou Áries. Você decide promover seu próprio negócio relacionado à sua carreira profissional.

Câncer

Boas notícias relacionadas ao trabalho ou novos projetos chegam, apenas tente não falar sobre seus planos até que eles se materializem para evitar a inveja ao seu redor.

Você analisa dar uma valorizada no currículo, lembre-se que ao se preparar você sempre abrirá as portas do sucesso.

Tente não ficar muito longe das pessoas que ama. Cuide de dores nas costas ou no pescoço. Você pode refletir sobre começar uma família ou encontrar o amor verdadeiro. Seus números da sorte serão 14, 23 e 50.

Leão

Dias de muitas pressões e estresse por problemas pessoais. Lembre-se de que você tem o poder de afastar todo o negativo, só precisa se concentrar naquilo o que quer e verá que a paz chegará.

Seu melhor dia será na quarta-feira, já que a sorte vai sorrir especialmente em questões trabalhistas. Mantenha a discrição com o seu sucesso para que as pessoas não lhe enviem más vibrações.

Aqueles que têm um parceiro devem parar de brigar por tudo; se já não sentem amor, é melhor dar um tempo. Para os solteiros, será uma semana de amores fugazes e apaixonados com pessoas de Peixes, Áries ou Gêmeos.

Tenha cuidado com problemas renais ou infecção. Você terá sorte com os números 03, 21 e 99. Use mais roupas vermelhas para atrair boas energias.

Virgem

Você vai organizar seus projetos para o ano inteiro, apenas tente ser muito realista sobre o que realmente pode conseguir neste momento.

Pare de pensar no amor que não deu certo, vá conhecer novas pessoas. Os signos de Áries, Escorpião e Aquário serão muito compatíveis. Você terá sorte na quarta-feira com os números 21, 33 e 60.

O virginiano quase sempre tem uma mentalidade autocrítica, mas às vezes tende a ser dramático em sua vida, então é preciso tentar controlar e equilibrar seus sentimentos. Para os comprometidos, existe chance de uma gravidez.

Energias positivas estarão ao seu lado a partir desta semana, por isso não hesite em aproveitá-las para fazer todas as mudanças que considerar necessárias para ser feliz.

Libra

Você tomará decisões importantes em sua vida profissional, porque apesar de sempre ter sido muito tolerante com situações adversas, agora está prestes a atingir seu limite.

Você terá dias de grande felicidade com seu parceiro e deixará de lado as dúvidas sobre ele ser a pessoa certa para você. Cuidado com problemas cardíacos ou pulmonares e tente ir ao médico. Seus números da sorte são 07, 18 e 56.

Você recebe um dinheiro extra inesperado, tente poupá-lo. Comece a dormir mais e deixe de lado o celular à noite. É necessário recuperar energia.

Seu signo sempre foi perfeccionista e quando as coisas não saem como planejado, você fica frustrado; então tente relaxar e não querer controlar tudo.

Escorpião

Semana de boa sorte em questões trabalhistas ou fechamento de contratos, apenas tente ser prudente com o que você fala para não; vítima da inveja. Seus números da sorte são 03, 28 e 46. Use roupas azuis para atrair a abundância em sua vida.

Você pode ter problemas com o seu parceiro devido à fofoca, resolva tudo sendo positivo para não cair em argumentos sem sentido que só os desgastam. Aproveite a luz das primeiras horas do dia para que os raios do sol carreguem você com energia positiva e atraiam muito sucesso.

Escorpianos têm dificuldade em ser fiéis devido à sua grande energia sexual, mas é hora de procurar um relacionamento de longo prazo, lembre-se de que você precisa de alguma estabilidade em sua vida para prosperar e ser feliz.

Sagitário

É hora de rever suas finanças e fazer pagamentos, tenha em mente que seu signo é um dos mais gastadores do zodíaco e quase nunca pensa em economizar. É hora de você aprender a se administrar melhor e começar a construir o que deseja.

Um amor do passado volta a procurá-lo, tente ser claro e fechar esse círculo. Seu ponto fraco em questões de saúde será; fadiga. Os sagitarianos solteiros saberão amar o signo de Áries, Gêmeos ou Leão que serão muito compatíveis.

Seus números da sorte são 14, 23 e 90. Você está sempre cercado de energias muito positivas e isso faz com que você atraia pessoas que gostam de você com facilidade, tente aproveitar essa qualidade.

Capricórnio

Você realiza muitas tarefas pendentes em seu trabalho ou estudo. Tente organizar bem seus pensamentos. Serão dias felizes com seu parceiro ou para pensar em se comprometer.

Você pode sentir vontade de procurar um novo emprego que seja melhor economicamente. Cuide de problemas nas costas ou nas pernas, lembre-se de que, se você se exercitar, precisa se preparar bem para evitar lesões.

Seus números da sorte são 08, 21 e 30. Tente usar muito branco e azul para atrair mais sorte. Capricórnio é um signo de terra muito maduro em todos os sentidos e sempre busca o bem-estar de si mesmo e sua família. Se você tem uma ideia, este é o momento ideal para colocar em prática! Lembre-se que se você dar todo o seu esforço em algo, será vitorioso e terá sucesso, então não hesite.

Aquário

Você resolve o trabalho atrasado ou participa de reuniões com seus superiores para fazer alterações neste mês. Cuidado com problemas de saúde, especialmente no intestino.

Seu signo é muito controlador e se frustra facilmente quando as coisas não saem como o planejado; tente ficar calmo e meditar muito bem todas as suas decisões. Cuidado com as fofocas e tente não comentar sobre sua vida pessoal.

Você terá sorte com os números 00, 15 e 32; tente combiná-los com sua data de nascimento. Não force um relacionamento amoroso, conheça melhor as pessoas com quem você pode ser compatível, especialmente se foram do signo de Áries, Câncer ou Libra.

Peixes

Você recebe boas notícias no trabalho; pode ser reconhecimento econômico ou uma proposta de emprego. Aprenda a ser mais seletivo com suas amizades, lembre-se de que nem todo mundo quer que você seja bem-sucedido.

Tenha cuidado com problemas estomacais e tente não consumir muito açúcar. Você recebe um presente que não esperava.

Você terá sorte com os números 06, 21 e 33. Sua cor para atrair a sorte é o azul escuro. Seu signo pode ter a personalidade dual e uma muito diferente da outra, tente equilibrar suas energias para não se confundir tanto.