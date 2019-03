'Home office' é alternativa para quem a chuva prendeu em casa

Após o temporal que teve início na noite de domingo (10), diversas cidades amanheceram ainda em estado de alerta. Foram cerca de 10 horas de chuva, o suficiente para ocasionar estragos em vias e residências e também, acarretar problemas no transporte público. Centenas de trabalhadores do Estado foram barrados na tentativa de se locomoverem na manhã de hoje, mas uma solução para este cenário é o trabalho Home Office, já adotado por algumas empresas.

A prática de trabalhar em casa é uma realidade em grande parte do mundo, mas no Brasil, ainda falta estrutura para que equipes possam realizar suas tarefas de qualquer lugar. Para Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks, líder em soluções em nuvem no Brasil, a telefonia em nuvem, bem como outros serviços que permitem que funcionários possam trabalhar com toda qualidade e infraestrutura necessária, de suas casas, precisa de mais atenção, já que reúne uma série de benefícios, não só em momentos de tensão, chuva ou greve.

“Com a adoção das soluções em nuvem, empresa e funcionários ganham. É possível oferecer às equipes a comodidade de trabalhar de qualquer lugar, com acesso ao telefone, às redes e a toda estrutura de softwares necessária para o desempenho do trabalho. Já, ao empregador, também é possível monitorar se a equipe está realmente ativa, em tempo real, tudo através da internet”, comenta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de chuva permanece laranja e, segundo o Climatempo, há previsões de pancada de chuva até o final desta semana.