Exploração Espacial: NASA produz nova espaçonave para ser lançada em 2020

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) produz nova espaçonave para ser enviada em 2020. O trabalho faz parte do projeto “Sistema de Exploração Espacial Profunda”.

O veículo espacial, que recebeu o nome de Orion, será enviado pelo foguete Space Launch System, que também está em desenvolvimento.

A agência espacial compartilhou no Twitter imagens do projeto. É possível ver como segue o trabalho espacial. Confira fotos:

