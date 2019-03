5 frases cotidianas que podem acabar com o seu relacionamento

A proximidade entre o casal é algo muito importante para o relacionamento, mas que pode ser diminuída por frases simples, mas que possuem um grande impacto.

A autora e coach sobre relacionamentos Kira Asatryan, revelou cinco frases que podem distanciar os casais e acabar com a relação.

Confira no artigo adaptado e traduzido do postal Psychology Today:

"Por quê?"

Uma primeira frase a ser evitada é apenas uma palavra: "Por que" não é a melhor maneira de fazer uma pergunta a alguém que você quer estar perto, pois pode criar uma atitude defensiva sem querer. "Por que" é a linguagem da acusação ("Por que você fez isso?"; "Por que você se sente assim?"). Apesar das intenções inocentes, essa única palavra prepara outra pessoa para pensar em razões para se defender.

Para sentir o poder subversivo do "porquê", da próxima vez que você se sentar para um bom jantar ou assistir a um filme, pergunte-se: "Por que eu faço isso?". Provavelmente você sentirá a ansiedade que isso causa e verá que esta não é uma experiência que o aproxima de alguém.

Alternativa: reformule suas perguntas usando "o que" ou "como". "Por que estou fazendo isso?" torna-se "O que eu estou conseguindo com isso?". É possível sentir a diferença já que a primeira versão acusa e a segunda só quer entender.

Reprodução / Giphy

"Você precisa…"

"Você" é uma palavra difícil no vocabulário da proximidade. Sem dúvida, ela pode unir as pessoas, mas não quando você escorrega para dizer ao seu parceiro o que ele ou ela precisa fazer de forma diferente.

Esta forma de se expressar tem o potencial de dificultar a proximidade porque implica que o seu parceiro deve mudar de alguma forma específica e isso depende da sua opinião. Ao criar um relacionamento próximo, é melhor não apresentar suas opiniões como se estivesse mandando.

Alternativa: tente se concentrar em sua própria experiência da situação. Por exemplo, "Você precisa ser mais assertivo" pode se tornar "Eu gostaria que tomássemos mais decisões juntos". Compartilhar sua perspectiva sobre a situação desta maneira estimula a proximidade.

Reprodução / Giphy

"Me desculpe se…"

Quase todo mundo acha difícil admitir que fez algo errado. Mas, como todos nós cometemos erros em nossas vidas, pedir desculpas é essencial para manter a proximidade por um longo período de tempo.

Um dos maiores erros que as pessoas cometem aqui é começar um pedido de desculpas com "Me desculpe se…" ("Sinto muito se magoei seus sentimentos"; "Sinto muito se você se sente assim").

Estas não são desculpas que criam proximidade porque a proximidade é reforçada assumindo pelo menos alguma responsabilidade quando você faz algo errado. Usando "se" em seu pedido de desculpas, você evita a responsabilidade, devolvendo-a a outra pessoa.

Alternativa: desculpar-se bem significa comprometer-se a assumir uma certa responsabilidade. "Desculpe, eu…" e "Desculpe por…" funciona infinitamente melhor do que "Desculpe se…". Um simples "Desculpe, machuquei seus sentimentos" é o tipo de desculpa que aproxima as pessoas.

Reprodução / Giphy

"Por que não apenas…"

Dar conselhos ao seu parceiro ou oferecer soluções para os problemas é excelente, quando ele ou ela pede. Mas quando ele ou ela simplesmente quer falar sobre uma das suas dificuldades, inserir um "porque não apenas…" implica que o problema não é tão complexo assim. Do ponto de vista deles, parece que poderia ser facilmente resolvido se eles apenas fizessem x, y ou z.

Isso cria distância porque, embora possa não ter sido sua intenção, você simplesmente invalidou a experiência do outro.

Alternativa: quando seu parceiro está com algum problema, sua principal tarefa é estar presente e comprometido. Essa postura, na sua simplicidade, cria a proximidade. Quando ele estiver pronto para tomar uma atitude, ofereça-se para ajudar a pensar em soluções.

Reprodução / Giphy

"Não posso neste momento."

A maioria de nós leva vidas ocupadas e nem sempre é possível abandonar o que você está fazendo e ouvir o histórico de trabalho do seu parceiro ou atender uma ligação. No entanto, ser comprometido com aqueles com quem você ama é extremamente importante e a frase "não posso neste momento", sem qualquer acompanhamento, promove um sentimento de rejeição.

Alternativa: se você está ocupado com algo no momento em que seu parceiro deseja sua atenção, tente substituir "não posso neste momento" por um período de tempo específico. "Eu só preciso de 20 minutos para terminar isso e então eu adoraria ajudá-lo", provoca um sentimento totalmente diferente de "não posso neste momento".