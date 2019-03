Os signos que mais se sentem afetados quando você fala do ex

É comum dividir com o parceiro coisas que aconteceram na sua vida antes da chegada dele. No entanto, quando se trata de ex-relacionamentos, alguns signos do zodíaco podem se sentir afetados ao ouvir sobre esse assunto.

Áries

O ariano odeia se sentir comparado e é competitivo por natureza. Ele ficará visivelmente irritado se ouvir você falando do seu ex de forma positiva e também se sente incomodado ao ouvir uma história negativa. Como gosta de ser o primeiro, ele não gostará de se lembrar que não foi o único.

Leão

O lado dominador e egocêntrico do leonino pode se sentir ferido quando precisa ter contato com os pontos positivos do seu relacionamento anterior. As coisas negativas, podem até passar. Mas ainda assim ele sempre irá se perguntar o motivo de você lembrar e falar sobre alguém que não é ele.

Escorpião

O escorpiano é ciumento, mas também é curioso e pode até insistir para você falar sobre as suas experiências passadas. No entanto, este tipo de informação pode acabar deixando este signo muito inseguro e pensando um milhões de coisas sobre o assunto – sem demonstrar, claro.

Peixes

O pisciano tenta entender o parceiro e pode ter esse tipo de assunto quando aprende a deixar seu mundo secreto e lado reservado atrás. No entanto, ele pode ser um pouco fantasioso no romantismo, achando que os momentos únicos e cheios de significado devem ser vividos apenas com ele. No fim, alguma história pode acabar mexendo com seus pensamentos e o deixando inseguro.