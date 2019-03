NASA revela que asteroide gigantesco passará pela Terra no fim do mês

A Nasa (National Aeronautics and Space Administration) revelou que um asteroide gigantesco passará pela Terra no fim do mês.

O objeto espacial “2019 CD5”, com tamanho entre 97 e 216 metros – algo como o tamanho de um estádio, estará próximo do nosso planeta em 20 de março.

No entanto, segundo a agência espacial, não é necessário pânico. A passagem do asteroide é algo comum e não representa risco para o planeta

Ele passará entre 10 e 10.4 distâncias lunares da Terra. Ainda segundo a entidade, o objeto viaja a uma velocidade de 38,117 milhas por hora.

