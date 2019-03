Assim você pode saber se alguém te espiona pelo WhatsApp Web

A opção do WhatsApp Web pode fornecer grandes benefícios e facilidades para os usuários do app. No entanto, este recurso também pode um envolver um perigo quando se trata de segurança.

Uma pessoa que teve acesso ao seu telefone, uma única vez de forma indevida, pode acompanhar por meio de um computador todas as duas conversas. Ele fica logado e funciona como uma segunda tela.

Porém, existe uma saída simples. Assim você pode saber se alguém te espiona pela ferramenta do app de mensagens. Confira como:

Acesse configuração no aplicativo e selecione a opção WhatsApp Web. Lá você pode ver as sessões que estão abertas. O último tempo de conexão também fica registrado.

Se não corresponder ao seu tempo de uso do aplicativo, pode ser um sinal que seu WhatsApp foi invadido. Você também pode verificar a cidade de acesso.

Então, se algo estiver errado, é hora de agir. Leve em conta o seguinte: Feche sua sessão de aplicativo em todos os lugares. Assim, serão encerradas todas as sessões do WhatsApp Web.

LEIA TAMBÉM: