WhatsApp vai liberar em breve para Android ajuste já disponível no IOS

O app de mensagens instantâneas WhatsApp em breve irá melhorar o recurso de preview para sistema Android. O objetivo, é melhorar a navegabilidade do usuário.

O aplicativo vai adicionar as categorias "Stickers" e "Emoji", coforme revelou o site especializado WABetaInfo. O menu aparece quando você envia uma imagem.

Com o ajuste do WhatsApp o sistema do Google ficará igual ao do iOS (sistema operacional da Apple). Confira como:

WhatsApp will soon improve the doodle feature for Android, adding "Stickers" and "Emoji" categories (exactly like iOS). pic.twitter.com/Oy2r0ttfJ3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2019

LEIA TAMBÉM: