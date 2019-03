Por quanto tempo cada signo costuma guardar rancor

Cada signo do zodíaco pode ser mais ou menos rancoroso do que o outro, o que pode determinar quanto tempo eles demoram para se libertar do ressentimento.

Confira:

Áries

O ariano só guarda rancor quando é ferido de verdade, mas em outros casos ele pode não permanecer com esse sentimento por muito tempo. Ainda assim, pode se sentir incomodado sempre que tocar no assunto e reviver a situação.

Touro

Perdoar de verdade não é o forte do taurino e ele pode guardar rancor eternamente. Mesmo adultos, eles pensam que o rancor é uma forma de castigar o outro e podem não enxergar o quanto isso faz mal.

Gêmeos

O geminiano não irá se conter quando se sentir chateado, mas seu rancor não dura muito. No entanto, este signo pode variar entre perdoar verdadeiramente ou preferir seguir sua vida sem ressentimento e sem contato com aquele que o defraudou.

Câncer

O canceriano guarda o rancor por anos e anos. Ele pode chegar a perdoar, mas não sem antes usar o ressentimento como forma de proteção para evitar que o machuquem novamente. Uma pessoa de Câncer não esquece aquilo que a fez sofrer.

Leão

O leonino dá apenas uma chance e guarda rancor até o momento que se sente afetado. Ele não esquece quem pisou na bola com ele, mas se provarem sua lealdade novamente, ele consegue perdoar.

Virgem

O virginiano pode guardar o rancor por muito tempo. Ele tenta tratar o ressentimento como adulto, mas só supera verdadeiramente as coisas quando vê o outro receber o troco do destino.

Libra

O libriano odeia manter o ressentimento e tenta sempre superar o rancor de forma verdadeira. No entanto, este signo também tem seus limites e quando decide cortar laços com alguém é definitivo.

Escorpião

Este signo quase guarda rancor para sempre e tem muito medo de perdoar e acabar sendo machucado novamente. Ele sabe que pode se tornar muito desconfiado e se sentir angustiado se decide dar uma segunda chance, preferindo assim evitar estes sentimentos.

Sagitário

Não costuma guardar rancor e nem exige tantas desculpas assim. Ele confia no arrependimento dos outros e acaba até esquecendo acontecimentos que o feriram.

Capricórnio

O capricórnio é rancoroso e guarda seus ressentimentos durante muito tempo. Ele até pode dizer que perdoa, mas sempre lembra e volta a falar das falhas que o feriram.

Aquário

O aquariano é seletivo com os rancores e só guarda aqueles que o decepcionaram muito. Ainda assim, este signo pode perdoar e até se reaproximar de alguém que o machucou – claro, que depois de um bom tempo de cura da mágoa.

Peixes

O pisciano guarda rancor, mas nem sempre demonstra. Ele não recupera sua confiança facilmente – mesmo que engane e finja que perdoou. Apesar de odiar que o machuquem, ele precisa tomar coragem para conseguir se distanciar de alguém que ama. Este signo tenta sempre se curar sozinho.