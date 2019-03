Atualização! Twitter terá ajuste importante no recurso modo noturno

Vazamentos revelaram que o Twitter terá um ajuste importante no recurso modo noturno (dark mode). A função escurece as cores do aplicativo e também pode ajudar no consumo de bateria do aparelho celular.

Agora, o recurso ganhará uma nova atualização. A mudança foi revelada pelo especialista Matt Navarra‏. Confira a postagem:

SPOTTED: Twitter on iOS likely to get automatic dark mode switching AND OLED Dark Mode settings options soon pic.twitter.com/5U0uMRikBr — Matt Navarra (@MattNavarra) March 6, 2019

“O Twitter no iOS provavelmente terá mudança automática do modo escuro”, disse. A princípio funcionaria apenas no sistema operacional da Apple.

Como será: A rede social terá um ‘interruptor’ automático para ativar o modo de luz no nascer do sol e ligar o modo escuro ao pôr do sol. No entanto, ainda não sabemos quando a mudança será liberada.

