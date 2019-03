Água de coco detox com abacaxi e melancia: elimina toxinas e é ótima pós atividade física

A água de coco é uma ótima fonte de vitaminas e minerais, além de conter ótimas propriedades repositórias pós exercício. A variedade de eletrólitos, potássio e enzimas fazem dessa bebida essencial para qualquer esportista.

Já as demais frutas contêm substâncias como a citrulina e a bromelina, que auxiliam a expulsão de toxinas presentes no corpo. O sítio americano StyleCraze, publicou esta receita de água detox ótima para energizar depois do carnaval.

Receita de água de coco detox com abacaxi e melancia para retomar as energias

Ingreditentes

Água de coco

Cubos de abacaxi

Cubos de melancia

Preparação: corte a melancia e o abacaxi em cubos pequenos. Junte a água e as frutas em uma jarra e deixe repousar na geladeira por uma noite.